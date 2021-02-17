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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фокус

7:26 17 февраля 2021
Кристина Орбакайте с дочерью

Кристина Орбакайте, у которой в юности так и не получилось поступить в Московское хореографическое училище, устроила «вечер фокусов» для дочери Клавдии. Видео, которая снимала сама девочка, певица поделилась в Instagram.

В кадре Кристина с таинственным видом тушит пальцами три зажженные свечи, считая «раз-два-три». Когда свечи гаснут, дочь говорит: «Свечи потушены».

Попал на видео и отец семейства — бизнесмен Михаил Земцов, который за заднем плане «листает» смартфон.

Фолловеры обратили внимание в основном на «занятого» супруга Орбакайте, назвав его поведение типичным для российских мужчин, а также на домработницу, которая что-то моет в раковине за спиной Земцова.

Напомним, Орбакайте является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, за участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор), за участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками, а также за незаконную деятельность в оккупированном Крыму.

Фото Instagram Кристины Орбакайте

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