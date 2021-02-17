Лолита не сдержала эмоций при виде Лободы

Певица Светлана Лобода, побывавшая в Объединенных Арабских Эмиратах, вернулась в Москву и получила комплимент от Лолиты

В Instagram певица выложила свое фото в шикарной машине и не менее шикарном «прикиде», написав, что едет на работу и пообещала фанатом новую песню. А первому угадавшему дату релиза — подарок.



В комментариях отметился шоумен Артур Пирожков (Александр Ревва), заявивший, что хочет получить подарок, и Лолита, засыпавшая Лободу комплиментами.

А недавно Светлана Лобода, ставшая наставником очередного детского песенного конкурса, получила не только одобрение, но и критику за свой внешний вид. Так, на конкурс певица пришла в эффектном комбинезоне из черных пайеток с откровенным декольте. Некоторые фолловеры отметили, что на детском конкурсе такое декольте неуместно.

Напомним, что и Светлана Лобода, и Лолита Милявская являются фигурантками базы «Миротворец». Лободе вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Милявской — сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым.

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

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