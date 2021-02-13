27.77 / 28.00 33.44 / 33.85
Киев: -13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Маленьким этого не надо: Лобода нарвалась на критику, появившись на детском конкурсе с «разрезом до пупа»

7:26 13 февраля 2021
Светлана Лобода в судейском кресле

Украинская певица Светлана Лобода стала наставником очередного детского конкурса «Голос» в столице страны-агрессора Москве (аналога украинского «Голос.Діти»).

Светлана долго не соглашалась занять предлагаемое кресло, так как «для нее это — огромная ответственность». Но в итоге согласилась.

Соседями Лободы по красным креслам на проекте стали Егор Крид и рэпер Баста (Василий Вакуленко). Последний при появлении певицы пришел в настоящий восторг и поспешил заметить: «Светлана, выглядите великолепно просто, великолепно!».

Стоит признать, что Баста нисколько не слукавил — Лобода действительно блистала как настоящая дива. Она появилась на съемках в эффектном комбинезоне из черных пайеток с откровенным декольте.

С Бастой согласились и многие поклонники Светланы.

Но многих зрителей смутил «разрез до пупа» — глубокое декольте, с которым певица предстала перед зрителями.

Светлана не первый раз попадает в конфуз из-за своих нарядов. Так, в конце января она спела на пляже в крошечном купальнике, а поздравление с Новым годом записала в ярко-красном платье с кружевом и полупрозрачными вставками.

Кстати, на «Голос.Дети» Лобода уже попадала под шквал критики за фривольный танец с Егором Кридом.

424

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сумская и Марченко

Ольга Сумская заплакала из-за беды у Оксаны Марченко

Игорь Николаев

Жена Игоря Николаева удивила сходством с Наташей Королевой

Королева с мамой

«Это фильм ужасов»: подписчики Наташи Королевой накинулись на внешний вид ее матери

вирастюк

«Я не продавался»: раскритикованный Вирастюк обратился к фолловерам

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер