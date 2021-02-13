Маленьким этого не надо: Лобода нарвалась на критику, появившись на детском конкурсе с «разрезом до пупа»

Украинская певица Светлана Лобода стала наставником очередного детского конкурса «Голос» в столице страны-агрессора Москве (аналога украинского «Голос.Діти»).

Светлана долго не соглашалась занять предлагаемое кресло, так как «для нее это — огромная ответственность». Но в итоге согласилась.

Соседями Лободы по красным креслам на проекте стали Егор Крид и рэпер Баста (Василий Вакуленко). Последний при появлении певицы пришел в настоящий восторг и поспешил заметить: «Светлана, выглядите великолепно просто, великолепно!».

Стоит признать, что Баста нисколько не слукавил — Лобода действительно блистала как настоящая дива. Она появилась на съемках в эффектном комбинезоне из черных пайеток с откровенным декольте.

С Бастой согласились и многие поклонники Светланы.

Но многих зрителей смутил «разрез до пупа» — глубокое декольте, с которым певица предстала перед зрителями.

Светлана не первый раз попадает в конфуз из-за своих нарядов. Так, в конце января она спела на пляже в крошечном купальнике, а поздравление с Новым годом записала в ярко-красном платье с кружевом и полупрозрачными вставками.

Кстати, на «Голос.Дети» Лобода уже попадала под шквал критики за фривольный танец с Егором Кридом.

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