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Шоу-бизнес

«И это наставники «Голос Дети»?» Лободу пристыдили за фривольный танец

13:20 8 февраля 2021
Лобода

Певица Светлана Лобода, ставшая наставником в новом сезоне шоу «Голос Дети», станцевала с российским рэпером Егором Кридом. Ролик Крид назвал «Детка хочет бум бум», явно намекая на новую песню украинской звезды Boom Boom.

@egorkreed

детка хочет бум бум не мог не снять этот тренд с @lobodaofficial

♬ оригинальный звук

Танец Лободы отличался довольно смелыми и порой развязными движениями.

В сети возмутились тем, что Лобода будет работать с детьми.

Ранее много вопросов возникло и к кандидатуре Крида. 26-летний исполнитель сейчас строит сольную карьеру. Большая часть творчества Крида — явно не для детей. Парень поет про деньги, секс и алкоголь. Недавно он выложил в социальные сети фото, где он в кресле наставника показывает неприличный жест. Вскоре Крид удалил снимок, но это уже не помогло.

Напомним, на шоу Светлана Лобода стала объектом кривляния со стороны своего коллеги — рэпера Басты, который тоже вошел в состав жюри.

Фото vokrug.tv/

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