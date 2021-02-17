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Шоу-бизнес

«Это дно»: заболевшую Машу Ефросинину атаковали за интервью с Софией Стужук

10:03 17 февраля 2021
Маша Ефросинина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина получила «порцию» критики за интервью с блогером Софией Стужук, недавно похоронившей мужа и оставшейся с тремя детьми.

В сториз в Instagram она написала, что очень ждала встречи со Стужук.

Многие фолловеры были недовольны ее выбором собеседницы.

Сама Маша Ефросинина отреагировала на негативные комментарии, начав со своего заболевания. Она рассказала, что переболев ковидом, понадеялась, что, другие вирусы будут обходить ее стороной. Но вышло не так — ее сын принес из садика сопли. Сам он болел не сильно, а вот телеведущая, по ее собственному выражению, как «жук-навозник».

Телеведущая, упомянув волну негатива после интервью со Стужук, рассказала, что собеседница посоветовала ей от простуды «пососать ладан».

«Пойду, пососу по такому случаю ладан. И от комментов, и от горла», — сказала Ефросинина.

Напомним, что недавно София Стужук, муж-спортсмен которой умер от коронавируса в возрасте 39 лет, рассказала, как живет с тремя детьми, почему рожала дома и зачем ела плаценту.

Фото Маши Ефросининой из социальных сетей.

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