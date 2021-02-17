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Шоу-бизнес

Иван Дорн впился губами в российского футболиста

11:51 17 февраля 2021
Иван Дорн

Певец Иван Дорн «засветился» на вечеринке по случаю дня рождения российского футболиста Федора Смолова.

В сториз в Instagram спортсмен выложил кадр, на котором Иван Дорн смачно целует его в щеку.

Вместе с Иваном Дорном на вечеринке «зажигала» и Светлана Лобода, пожелавшая Федору Смолову любви.

Напомним, что осенью прошлого года Федор Смолов попал в скандал. Так, перед поединком в дивизионе В Лиги наций Россия — Сербия в аккаунте euro2020spb в Twitter был опубликован календарь матчей российской команды. На фото Федор Смолов изобразил руками орла, похожего на албанского. А для сербов этот орел — символ геноцида в Косово.

А Иван Дорн недавно опубликовал фото на котором у него сильно разбито лицо. Реакция фолловеров была бурной. Так что певец позже объяснил, что «побои» — это на самом деле всего лишь грим.

Фото Ивана Дорна из социальных сетей.

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