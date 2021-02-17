Иван Дорн впился губами в российского футболиста
Певец Иван Дорн «засветился» на вечеринке по случаю дня рождения российского футболиста Федора Смолова.
В сториз в Instagram спортсмен выложил кадр, на котором Иван Дорн смачно целует его в щеку.
Вместе с Иваном Дорном на вечеринке «зажигала» и Светлана Лобода, пожелавшая Федору Смолову любви.
Напомним, что осенью прошлого года Федор Смолов попал в скандал. Так, перед поединком в дивизионе В Лиги наций Россия — Сербия в аккаунте euro2020spb в Twitter был опубликован календарь матчей российской команды. На фото Федор Смолов изобразил руками орла, похожего на албанского. А для сербов этот орел — символ геноцида в Косово.
А Иван Дорн недавно опубликовал фото на котором у него сильно разбито лицо. Реакция фолловеров была бурной. Так что певец позже объяснил, что «побои» — это на самом деле всего лишь грим.
Фото Ивана Дорна из социальных сетей.234
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