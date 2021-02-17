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Шоу-бизнес

В бюстгальтере из огромных цветов и с небритыми подмышками: дочь Мадонны снялась в рекламе

12:51 17 февраля 2021
Лурдес

Дочь Мадонны снялась в рекламной фотосессии для американского бренда Marc Jacobs. 24-летняя модель и танцовщица Лурдес Леон позировала в смелых весенних образах. Так, на одном из фото она снялась в бюстгальтере с двумя огромными розовыми цветами вместо чашечек. На другом снимке Лурдес, которую дома называют Лолой, предстает в эффектном головном уборе и в украшенном стразами лифчике, который больше обнажает, чем скрывает. При этом дочь знаменитости сверкнула традиционно волосатыми подмышками, которые она не бреет принципиально.

Как говорится в заявлении Marc Jacobs, Лурдес «идеально воплощает юношеский дух и бескомпромиссное чувство индивидуальности».

Сама Мадонна ранее неоднократно сотрудничала с дизайнером Марком Джейкбосом — еще когда он был креативным директором французского модного дома Louis Vuitton.

Мадонна и Лурдес

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Мадонны снялась в откровенной рекламе нижнего белья, удивив волосатыми руками.

Фото Instagram/Marc Jacobs/BRIANNA CAPOZZI


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