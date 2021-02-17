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Шоу-бизнес

В день своего 40-летия Пэрис Хилтон объявила о помолвке — первые фото

18:49 17 февраля 2021
Пэрис Хилтон и Картер Реум

Американская телезвезда, светская львица, актриса, модель и бизнес-леди Пэрис Хилтон, которой 17 февраля исполнилось 40 лет, объявила о своей помолвке с 40-летним бизнесменом Картером Реумом.

Картер преподнес возлюбленной кольцо с бриллиантом от ювелирного дома Jean Dousset.

«Когда ты находишь свою вторую половинку, ты не просто знаешь это. Ты это чувствуешь», — написала счастливая невеста в Instagram.

Ранее Пэрис уже трижды была официально обручена, но еще ни разу не выходила замуж. Ее женихами были модель Джейсон Шо, внук греческого судовладельца Парис Лацис и актер Крис Залка. У правнучки основателя сети отелей Hilton также было множество романов.

Хилтон и Реум начали встречаться в 2019 году — после того, как в течение 15 лет были просто друзьями.

Ранее Пэрис призналась, что собирается забеременеть с помощью ЭКО и стать матерью разнополых двойняшек. С этой целью она заморозила свои яйцеклетки. И они с Картером уже работают над созданием полноценной семьи.

Фото Instagram

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