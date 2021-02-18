Надевшей символ сатанизма Настасье Самбурской пришлось объясняться

Российская актриса и певица Настасья Самбурская предстала перед фолловерами в образе вампира и возмутила некоторых подписчиков символом сатанизма — медальоном в виде перевернутой пентаграммы.

Она выложила архивное фото в Instagram, написав, что оно было сделано девять лет назад для популярного мужского журнала. Готичная Самбурская позирует в спадающем с плеч черном платье с глубоким вырезом. В уголке ее рта — «кровь».

Под этим постом «отметились» в том числе и те подписчики, которых возмутила перевернутая пентаграмма на шее у Самбурской — ей напомнили о Боге. У пентаграммы много значений, одно из них — символ Сатаны и сатанизма. Ну, а поскольку Самбурская позирует в образе «кровососа», то двояких трактовок по поводу пентаграммы на ее шее, похоже, быть не может.

Сама актриса, ответившая хейтерам, заявила, что у нее другая вера и попросила ее уважать.

Ранее Самбурская, которую спросили об отношении к одной из российских телеведущих, работающих на росТВ «Первый», сказала, что та — хороший интервьюер, но работает на «г…ном» канале.

Напомним, что актриса — фигурант базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Фото Настасьи Самбурской из социальных сетей.

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