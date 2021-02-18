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Сын кинозвезды Хью Гранта не выдержал стресса из-за обучения на дому и вонзил себе ручку в лицо

11:05 18 февраля 2021
Хью Грант

Популярный британский актер Хью Грант, звезда фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг-Хилл», «Реальная любовь», рассказал, что его сын тяжело переносит обучение на дому. В Великобритании школы сейчас закрыты из-за повторно введенного локдауна. Как сообщает издание The Mirror, Грант на время карантина увез свою семью в Турцию, где он сейчас снимается в новом фильме.

Как рассказал в интервью актрисе Дрю Бэрримор 60-летний Хью, его мальчик был очень расстроен тем, что не понимает задания по математике. И, на глазах у своего репетитора-подростка, которого нанял актер, вонзил себе в лицо пишущую ручку, причинив себе достаточно серьезную травму.

В целом же Хью сказал, что он и его родные наслаждаются в Турции солнцем — в то время, как в Британии постоянно плохая погода. «Я не видел солнца много месяцев», — сказал актер.

Хью не уточнил о каком из его сыновей идет речь, но, видимо, он имел в виду Джона.

У актера, который не слишком любит распространяться о своей личной жизни, имеется пятеро детей. Дочь Табиту Чжао Ши и сына Феликса Чанга родила кинозвезде его бывшая подруга Тинглан Хонг. Сейчас девочке и мальчику, соответственно, десять и восемь лет.

И еще трое детей у актера от его жены Анны Эберштейн, с которой он официально заключил брак в 2018 году. Их сыну Джону девять лет, дочери — пять. И еще одна девочка родилась у супругов в марте 2018 года. Имена их младших дочек неизвестны широкой публике.

Хью долгое время не мог определиться со своими женщинами. Сначала у него был роман с Тинглан. Потом — со шведским телепродюсером Анной. Затем он вернулся к Хонг. И снова перебежал к Эберштейн.

Грант также регулярно поддерживает контакты со своей бывшей невестой Элизабет Херли, с которой расстался в 2000 году после 13 лет отношений. Он является крестным ее единственного сына Дэмиана.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 55-летняя Элизабет Херли восхитила фанатов снимком без штанов.

Фото Instagram

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