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Шоу-бизнес

Дважды родившая Анна Хилькевич раскрыла секреты наслаждения этим процессом

12:34 18 февраля 2021
Анна Хилькевич

Российская актриса, звезда сериала «Универ» и мама двоих детей Анна Хилькевич написала философский пост о сакральности родов — на этот текст ее сподвигли комментарии фолловеров.

В Instagram она назвала роды «ни на что непохожим, неповторимым» и «чем-то космическим и безумно духовным». «И если в первые роды я, ну, совсем не понимала что это и как это будет, я боялась, и от этого было очень больно. Но зато во второй раз я относилась совсем по-другому — между схватками даже читала книжку и болтала с мужем», — призналась актриса.

Она добавила к своему посту видео, которое было записано через два часа после рождения ее дочки Маши, однако ранее не публиковалось.

В комментариях под этим постом Анна Хилькевич рассказала, что ее дети рождались естественным образом — без кесарева сечения, а также объяснила, как боролась с болью при схватках.

Напомним, что неделю назад актриса узнала о своей… смерти из новостной подборки «Яндекса». Она отреагировала на это с юмором: «Может, это я для „Яндекса“ умерла и они больше ничего не хотят обо мне слышать?»

Анна Хилькевич является фигуранткой базы «Миротворца» за сознательное неоднократное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения во временно оккупированный Россией Крым, за незаконную коммерческую деятельность в оккупированном Крыму.

Фото Анны Хилькевич из соцсетей.

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