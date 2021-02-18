«Как ты с ними работаешь?»: известный продюсер рассказал о конфликтах с Лободой, Поляковой и Могилевской

Продюсер Вадим Лисица, раскрывший ранее правду о романе со своей подопечной певицей Alyosha, раскрыл подробности работы со звездами шоу-бизнеса. Он рассказал, как сотрудничает с популярными артистами и на какой почве возникают конфликты, в частности с такими певицами, как Светлана Лобода, Оля Полякова и Наталья Могилевская.

«Сложные моменты есть, конечно, потому что они требовательные. Они видят то, что они хотят услышать в конечном итоге и добиваются своего. А поскольку я тоже кое-что вижу, у меня есть свои якоря, за которые держусь, иногда говорю: «Нет, я это делать не буду, или сделаю, но не так. Такие споры возникают, и в этих спорах рождается хорошая музыка», — рассказал Вадим Лисица в интервью на YouTube-канале DOROTYE.

Все же, острые моменты со звездами случаются. Как-то Могилевской не понравился вариант песни, записанной Лисицей. Но он смог убедить Наталью послушать композицию в другой обстановке.

А сотрудничество с Лободой началось с конфликта. «Вышел ее клип „Пора домой“. Я посмотрел это видео, осерчал на нее, потому что там были какие-то пьющие, нюхаюие девочки, которых тошнит прямо на улице. Я написал пост в Facebook. Мол, зачем такое показывать», — поделился Лисица.

По его словам, на критику остро отреагировала продюсер Лободы Натела Крапивина. Она позвонила Вадиму и очень эмоционально выразила свои претензии.

«Что она говорила, я уже дословно не помню. Но интонация не была не очень приятной. Через несколько дней мы встретились на общем собрании работников шоу-бизнеса касательно языковых квот. Там мы встретились, посмотрели друг другу в глаза, поговорили, на этом конфликт сошел на нет. Понятно, что это были эмоции. А примерно через полгода Света мне позвонила и мы начали работать», — рассказал Лисица.

С Поляковой, говорит, острых конфликтов не было. Но когда она появляется на студии, заполняет собой все пространство, очень требовательна и четко знает, чего хочет.

«У меня иногда спрашивают: „Как ты их выдерживаешь? Как ты с ними работаешь вообще?“ Как видите, работаем, все хорошо», — поделился продюсер.

Напомним, Вадим Лисица является также музыкальным продюсером шоу «Х-Фактор» и других проектов.

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