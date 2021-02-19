Наташа Королева оставила завещание сыну

В день рождения сына Архипа, которому исполнилось 19 лет, певица Наташа Королева посвятила ему песню.

«Эти строки сочинила талантливая, умная, красивая, яркая, целеустремленная, честная и справедливая, прекрасная мама — Катя Гордон! Подписываюсь под каждой строчкой, под каждым словом! Это настоящий разговор мамы и сына — настоящий, простой и на всю жизнь!» — пишет Наташа Королева на своем You-Tube-канале.

Также она выложила текст песни и в Instagram.

«Когда-нибудь,

Когда меня не станет на земле,

Я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть…

Мой сын возьмёт тетради и пластинки мои,

И я смогу с ним говорить о любви —

Трудно но, милый мой, знай одно!

Я слежу за тобой.

Я тебя берегу!

Не жалей ни о чем,

Не вини никого!

Побеждает любовь — все другое забудь!

Побеждает любовь! Побеждает любовь»

А Сергей Глушко ко дню рождения сына «создал его вновь», нарисовав портрет Архипа. По его словам, это — его первая работа.

Напомним, что Наталья Порывай (Королева) является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, соучастие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Фото со странички Натальи Королевой в соцсетях.

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