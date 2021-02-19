Наташа Королева оставила завещание сыну
В день рождения сына Архипа, которому исполнилось 19 лет, певица Наташа Королева посвятила ему песню.
«Эти строки сочинила талантливая, умная, красивая, яркая, целеустремленная, честная и справедливая, прекрасная мама — Катя Гордон! Подписываюсь под каждой строчкой, под каждым словом! Это настоящий разговор мамы и сына — настоящий, простой и на всю жизнь!» — пишет Наташа Королева на своем You-Tube-канале.
Также она выложила текст песни и в Instagram.
«Когда-нибудь,
Когда меня не станет на земле,
Я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть…
Мой сын возьмёт тетради и пластинки мои,
И я смогу с ним говорить о любви —
Трудно но, милый мой, знай одно!
Я слежу за тобой.
Я тебя берегу!
Не жалей ни о чем,
Не вини никого!
Побеждает любовь — все другое забудь!
Побеждает любовь! Побеждает любовь»
А Сергей Глушко ко дню рождения сына «создал его вновь», нарисовав портрет Архипа. По его словам, это — его первая работа.
Напомним, что Наталья Порывай (Королева) является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, соучастие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
Фото со странички Натальи Королевой в соцсетях.85
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