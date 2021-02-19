«Пожилой Лободой» успокаивали разрыдавшегося ребенка на российском «Голосе.Дети»

Бессменный ведущий проекта «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев успокоил расстроенную участницу российского шоу. Украинская певица Светлана Лобода, которая стала наставником в детском конкурсе, опубликовала видео этого эпизода в сториз Instagram.

Дмитрий Нагиев объяснил девочке, которую постигла неудача в конкурсе, почему она должна гордиться своим выступлением и не переживать из-за того, что не добилась победы.

«Ты видела еще, чтобы на чьем-то выступлении зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс, понимаешь, на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя. Это самое дорогое для нас, для артистов, когда мы можем нравиться зрителю», — сказал Нагиев.

Как сообщалось ранее, актер Стас Садальский заявил. что Лобода была на шоу «похоже, бухая».

Фото из Instagram Светланы Лободы

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter