Олег Винник едва не погиб: певец раскрыл подробности
Популярный украинский певец Олег Винник рассказал о двух случаях, когда он был на волосок от смерти. Этим он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
«Где-то в четыре года я вытянул кабель из лампового телевизора. Мне было интересно, а крышка с телевизора была снята. Я всунул кабель в розетку, и моя рука начала гореть. Дым, кровь!» — вспоминает Винник.
Его спасла прибежавшая мама, которая выдернула кабель.
Второй случай был в подростковом возрасте, когда Олег Винник взял у соседа мотоцикл.
«У нас была новая трасса. И я как дал на этом „минчаке“… Передо мной фары „КамАЗа“ — я с дамбы слетаю. Водитель понял, что я живой, и дал еще в табло». — с улыбкой сказал певец.
После этого мать запретила ему покупать мотоцикл, и он увлекся гитарой.
Напомним, в интервью Гордону Винник рассказал о личной жизни.
Фото: скриншот видео229
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