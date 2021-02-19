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Шоу-бизнес

Олег Винник едва не погиб: певец раскрыл подробности

13:35 19 февраля 2021
Олег Винник

Популярный украинский певец Олег Винник рассказал о двух случаях, когда он был на волосок от смерти. Этим он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Где-то в четыре года я вытянул кабель из лампового телевизора. Мне было интересно, а крышка с телевизора была снята. Я всунул кабель в розетку, и моя рука начала гореть. Дым, кровь!» — вспоминает Винник.

Его спасла прибежавшая мама, которая выдернула кабель.

Второй случай был в подростковом возрасте, когда Олег Винник взял у соседа мотоцикл.

«У нас была новая трасса. И я как дал на этом „минчаке“… Передо мной фары „КамАЗа“ — я с дамбы слетаю. Водитель понял, что я живой, и дал еще в табло». — с улыбкой сказал певец.

После этого мать запретила ему покупать мотоцикл, и он увлекся гитарой.

Напомним, в интервью Гордону Винник рассказал о личной жизни.

Фото: скриншот видео

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