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Шоу-бизнес

Известный российский актер лишился квартиры из-за огромных долгов

18:17 19 февраля 2021
Сергей Жигунов

Актер и продюсер Сергей Жигунов проиграл суд банку, который забрал у него квартиру. Об этом сообщает МК.ru.

Никулинский суд вынес решение в пользу банка, который из-за невыплаченного кредита забрал у Жигунова квартиру. Звезда «Гардемаринов» взял в 2017 году на кинопроизводство 36 млн рублей. Заемщиком был его продюсерский центр.

Сергей Жигунов и его жена Вера Новикова выступили поручителями. Они отдали в залог всю свою недвижимость: две квартиры, дом, четыре земельных участка, баню и гараж. Но из-за неудачи в бизнесе кредит оказалось нечем отдавать.

Банк начал забирать имущество — сначала землю и загородную недвижимость. Затем должна была уйти с молотка московская квартира площадью 103 кв. метра. Но после неудачных торгов она перешла банку. Отсудить квартиру Жигунову не удалось.

Напоминаем, Сергей Жигунов внесен в базу сайта «Миротворец» за многократные нарушения границы Украины — проникновение в оккупированный Крым. Он участвовал также в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России.

Ранее сообщалось, что Жигунов заболел коронавирусом — это сильно отразилось на его внешности.

Фото: скриншот видео

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