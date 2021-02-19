Галкину в «сапогах Аллы» пришлось оправдываться за «голый» вид

Максим Галкин эмоционально отреагировал на предположение фолловеров о том, что он станет одним из персонажей в шоу «Маска» на телеканале НТВ.

Так, он записал в своем замке провокационное видео, в котором спародировал выступление участника этого шоу.

«Меня достали с вопросами о «Маске». Вот мой ответ Nein! Nein! Nein! Меня можно увидеть только на Первом в «Точь-в-Точь», — заявил он.

Ради эксперимента шоумен облачился в облегающий гидрокостюм и корону, а съемку провел в темноте на фоне яркого окна, поэтому многие пользователи сети решили, что Галкин снимается обнаженным.

Тем не менее супруг Аллы Пугачевой поспешил опровергнуть эти предположения, показав свой костюм уже при свете.

«Специально для тех, кто решил, что в предыдущем видео, что я голый. Я до этого ещё не дошёл», - написал он.

Напомним, Максим Галкин всерьез занялся продвижением своего TikTok.

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