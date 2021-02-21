Чужая дочь: певицу Ирину Понаровскую обвинили в краже ребенка

Известную советскую певицу Ирину Понаровскую и ее бывшего мужа Вейланда Ротта-младшего обвинили в том, что они силой отобрали чужого ребенка. Об этом в студии одной из передач на росТВ рассказала россиянка Марина Гарбовская.

По словам женщины, Понаровская и ее бывший муж заметили ее ребенка во время гастролей, а затем пришли домой и чуть ли не силой вырвали младенца из ее рук. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Гарбовская якобы неоднократно приезжала в Москву, чтобы вернуть дочь, но муж певицы бил ее и таскал за волосы.

В студии оказалась и сама «украденная девочка», теперь уже взрослая Анастасия Кормышева.

После ее появления Гарбовская сразу поменяла показания и заявила, что собиралась сделать аборт, а затем думала отказаться от ребенка, потому что девочка родилась мулаткой.

По версии директора Ирины Понаровской, биологическая мать сама принесла певице ребенка и попросила забрать. Он пригрозил Гарбовской иском в суд о защите чести и достоинства в случае, если ее родство не подтвердится.

Как известно, у Ирины Понаровской и ее второго мужа, джазового певца Вейланда Ротта-младшего, в 1984 году родился сын Энтони. После рождения сына они отдали приемную дочь в детский дом.

Впоследствии Понаровская заявляла, что никакой дочери у них не было — просто когда-то они помогли чужому умирающему ребенку выжить.

Напомним, недавно Понаровская готовилась после длительного перерыва снова вернуться на сцену, но помешал коронавирус. Тогда безработная актриса стала судиться из-за прибавки к пенсии.

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