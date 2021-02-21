«Люблю эту девочку»: жена DZIDZIO обнародовала уникальное фото

Певица SLAVIA (Ярослава Притула-Хома), жена популярного украинского исполнителя Дзидзьо, на днях отпраздновала день рождения. По этому поводу артистка решила поделиться с поклонниками своим фото 14-летней давности.

На черно-белом снимке Ярослава предстала в черной майке, мило улыбаясь.

«Сегодня у этой девочки день рождения. Она повзрослела на 14 лет. Я бы пожелала девочке, что на фото, себе прежний, больше любить себя. Я люблю эту девочку, Поздравляйте, мне будет приятно», — написала певица.

Поклонники живо откликнулись и пожелали Ярославе любви, здоровья, новых творческих высот и ярких хитов.

Конечно, поклонникам интересно узнать, что подарил возлюбленной сам DZIDZIO, но зная щедрую натуру певца, можно быть уверенным, что у него нашлось чем удивить Ярославу.

Напомним, недавно Ярослава порадовала своих фанатов яркими фото с отдыха в Доминикане.

Фото Instagram/slavia_official

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