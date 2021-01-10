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Шоу-бизнес

Пока DZIDZIO колядует: супруга артиста показала, как расслабляется в Доминикане

17:20 10 января 2021
Ярослава Притула-Хома

В то время как украинский певец DZIDZIO (Михайло Хома) поет колядки и проводит для земляков «мастер-классы» по изготовлению пампушек, его жена Ярослава Притула-Хома отдыхает на острове Саона в Доминиканской Республике. Об этом стало известно из ее Instagram.

«Я доверяю жизни. Я в потоке жизни», — написала Ярослава. При этом ни на одном снимке нет DZIDZIO, зато присутствует немало мускулистых местных жителей.

Во время отпуска Ярослава выглядит эффектно: она позирует в желтом бикини, с распущенными волосами.

 

Поклонники пришли в восторг от опубликованных видео: «Шикарная фигура», «Русалка», «Мише повезло с женой», «Фигура — огонь», — пишут они.

Некоторые фолловеры при этом вежливо интересуются, где супруг красавицы, но восторженных комментариев намного больше.

Напомним, DZIDZIO опубликовал фото шикарного перстня, обладателем которого он стал.

Фото: Instagram Ярослава Притула-Хома

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