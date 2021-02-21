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Шоу-бизнес

Наконец-то стал узнаваем во всем мире: Павел Зибров перевоплотился в Фредди Меркьюри

12:05 21 февраля 2021
Зибров

Легендарный украинский певец Павел Зибров решил кардинально сменить имидж и перевоплотился в кумира своей юности Фредди Меркьюри. Звезда участвует в масштабном шоу звездных пародий «Липсинк баттл».

«Моими кумирами в юности были Муслим Магомаев, Том Джонс и конечно группа Queen. Я часто перед зеркалом представлял, что я великий певец и пародировал своих кумиров. Поэтому с огромным удовольствием выбрал образ Фредди Меркьюри, чтобы сделать крутой номер и наконец по-настоящему прожить этот образ, тем более усы у нас совпадают, а это бренд!», — написал Зибров вInstagram.

Поклонники поддержали начинание своего кумира.

Напомним, рэпер Потап стал первым участником #lipsyncbattle_challenge в социальных сетях. Продюсер и исполнитель записал видео под хит артиста Канье Уэста под названием Good Morning.
На «вызов» Потапа ответил Ledboy1, который перевоплотился в Верку Сердючку, полностью воссоздав ее образ.
Блогер Alex Black перевоплотился в Тину Кароль и исполнил ее новую песню «Скандал». Евгений Кот тоже подхватил челлендж от Потапа и записал ответное видео под хит Макса Барских «По секрету».

Фото Instagram/pavlo_zibrov

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