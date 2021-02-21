Многодетный папа Григорий Решетник показал, как крестил трехмесячного сына в греко-католическом храме

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, которого вскоре можно будет увидеть в романтическом реалити-шоу «Холостяк-11», в ноябре 2020 года в третий раз стал отцом. А теперь ведущий решил окрестить наследника, о чем рассказал в своем Instagram.

«Окрестили нашего младшенького Александра. От всего сердца благодарим наших крестных», — написал Решетник.

Судя по геолокации, таинство крещения состоялось в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова — главном храме Украинской греко-католической церкви.

Читатели страницы пожелали здоровья и светлой судьбы маленькому Александру Решетнику, а его родителям — мира в семье.

Напомним, новый сезон шоу «Холостяк» с Григорием Решетником выйдет уже в марте. Героем шоу станет 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

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