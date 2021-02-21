27.80 / 27.95 33.53 / 33.78
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Многодетный папа Григорий Решетник показал, как крестил трехмесячного сына в греко-католическом храме

17:45 21 февраля 2021
решетник

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, которого вскоре можно будет увидеть в романтическом реалити-шоу «Холостяк-11», в ноябре 2020 года в третий раз стал отцом. А теперь ведущий решил окрестить наследника, о чем рассказал в своем Instagram.

«Окрестили нашего младшенького Александра. От всего сердца благодарим наших крестных», — написал Решетник.

Судя по геолокации, таинство крещения состоялось в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова — главном храме Украинской греко-католической церкви.

Читатели страницы пожелали здоровья и светлой судьбы маленькому Александру Решетнику, а его родителям — мира в семье.

Напомним, новый сезон шоу «Холостяк» с Григорием Решетником выйдет уже в марте. Героем шоу станет 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

238

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
шоу

Слезы Андрея Данилко и обида Насти Каменских: все подробности пятого эфира «Маски»

Сергей Соседов

«Тяжело дышать»: состояние неизлечимо больного Соседова ухудшилось

Архип Глушко

Не Карлсон, но живет на чердаке: Наташа Королева отказалась покупать сыну квартиру

Лиза Галкина

«Будущий президент России»: «мастерица на все руки» Лиза Галкина удивила самодельными босоножками

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер