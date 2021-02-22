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Шоу-бизнес

Спародировавшая Оксану Марченко актриса «подурачилась влегкую»

9:47 22 февраля 2021
Елена Кравец

Комическая актриса Елена Кравец, некогда сделавшая пародию на телеледущую Оксану Марченко, недавно заявившую о начале своей политической карьеры, принимает участие в #lipsyncbattle_challenge — она представит известную певицу Тину Тернер.

«Давно ждала этот формат у нас, давно слежу за ним на мировом уровне, поэтому да — я в деле! Подурачиться влегкую — это мы всегда! Дождитесь только. Весна близко…» — пишет Кравец в Instagram, где представлен анонс баттла.

Что же касается пародии на Марченко, то он ней напомнил Сергей Наумович. «Оказалось, что Студия „Kвартал 95“ убрала пародию на нового украинского политика. Назад в 2014 год», — написал он и выложил номер Кравец.

В нем комикесса представила «независимого журналиста Оксану Марченко», которая «рассказала всю правду» об угрозах заменить ее в «Х-факторе» Машей Ефросининой. А еще распекала экс-президента Виктора Януковича за безвкусицу и «золотые унитазы», в то время, как в кадре оказалась ее дача…

Напомним, что первым участником #lipsyncbattle_challenge стал Потап. Алексей Потапенко записал видео под хит артиста Канье Уэста под названием «Good Morning» и передал эстафету соведущей «Липсинк баттла» Тине Кароль, танцору Евгению Коту, участнику «Танців з зірками» Иракли Макацария, а также двум популярным блогерам с более чем миллионом подписчиков Alex Black и Ledboу1.

Фото Елены Кравец из социальных сетей.

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