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Шоу-бизнес

«Ты про Тину Канделаки?» Остроумная Ксения Собчак поймала мужа на «измене»

15:26 22 февраля 2021
Ксения Собчак

Супруг телеведущей Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов написал восторженный пост о «самых умных и строгих глазах», рассказывая о десятке интервью, которые он дал за последнюю неделю, на чем его тут же подловила жена.

«Напротив меня было множество пристально, недоверчиво и вопрошающе смотревших на меня глаз. Черных, карих, водянистых, покрытых линзами. А я каждый раз, глядя в те глаза, думал о самых сине-зеленых, самых умных и строгих глазах. Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни», — написал Богомолов, проиллюстрировав свой пост в Instagram фотографией жены.

В топ комментариев под этим постом вышел оставленный супругой Богомолова, телеведущей Ксенией Собчак, которая пошутила, упомянув Тину Канделаки.

Недавно Константин Богомолов показал свою 10-летнюю дочь, которая грозилась «прибить» отца, если тот выложит видео с ней в социальные сети.

Напомним, что Ксения Собчак является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное систематическое нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов, а также за то, что в 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым.

Фото Ксении Собчак из социальных сетей.

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