Установили корабль у замка: Гарри Галкин порезвился в роли капитана

Максим Галкин устроил игры в снегу с сыном Гарри, показав процесс в «сториз» своего Instagram. Для этого они выбрали установленный на территории имения деревянный пиратский корабль, который появился там еще летом 2019 года.

Однако попытки Гарри взобраться на капитанский мостик закончились неудачей — он оказался завален снегом.

Через некоторое время отец с сыном отправились домой по дорожке, прокопанной в снегу.

«Ну красиво же?», — спрашивает Максим у сына.

«Ага», — отвечает тот и валится в сугроб.

Напомним, ранее юморист записал видео, на котором в качестве «музыкальной подложки» использует хруст снега.



142

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter