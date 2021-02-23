Установили корабль у замка: Гарри Галкин порезвился в роли капитана
Максим Галкин устроил игры в снегу с сыном Гарри, показав процесс в «сториз» своего Instagram. Для этого они выбрали установленный на территории имения деревянный пиратский корабль, который появился там еще летом 2019 года.
Однако попытки Гарри взобраться на капитанский мостик закончились неудачей — он оказался завален снегом.
Через некоторое время отец с сыном отправились домой по дорожке, прокопанной в снегу.
«Ну красиво же?», — спрашивает Максим у сына.
«Ага», — отвечает тот и валится в сугроб.
Напомним, ранее юморист записал видео, на котором в качестве «музыкальной подложки» использует хруст снега.
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