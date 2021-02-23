27.80 / 27.99 33.58 / 33.97
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жена Виктора Павлика узнала обстоятельства его признания в любви Лолите

11:31 23 февраля 2021
Виктор и Екатерина Павлик

Молодой супруге Виктора Павлика Екатерине, которая ждет ребенка, прислали ссылку на очередную статью, в которой рассказывается, что ее муж признался в любви Лолите Милявской.

На видео, которое Екатерина Павлик (Репяхова) выложила в сториз в Instagram, она интересуется у супруга, о чем, собственно, идет речь.

«Я Лолите признался в любви, когда ты еще в коляске лежала», — смеется Виктор Павлик. По его словам, они с Лолитой не виделись лет 15−17. Певец припомнил, как в конце 90-х годов прошлого столетия они вместе с ней играли в боулинг в клубе Днепропетровска (ныне город Днепр).

«Тебе тогда было года три. А мы с ней — как брат и сестра, хорошие друзья», — сказал он

Ранее Екатерина, которая увлеклась плаванием в группе для беременных, испытала на себя эффект дельфинотерапии. Она назвала прохождение терапии в бассейне с дельфинами «самыми трогательными» минутами в ее жизни.

Фото со странички Екатерины Павлик в соцсетях.

89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Алина Гросу и Роман Полянский

Алина Гросу и Роман Полянский обменялись кольцами

Меган Маркл и принц Гарри

В платье за четыре тысячи долларов: Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о беременности

День ангела Галины&nbsp;— открытка

День ангела Галины 2021: самые красивые открытки и поздравления

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер