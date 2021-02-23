Жена Виктора Павлика узнала обстоятельства его признания в любви Лолите

Молодой супруге Виктора Павлика Екатерине, которая ждет ребенка, прислали ссылку на очередную статью, в которой рассказывается, что ее муж признался в любви Лолите Милявской.

На видео, которое Екатерина Павлик (Репяхова) выложила в сториз в Instagram, она интересуется у супруга, о чем, собственно, идет речь.

«Я Лолите признался в любви, когда ты еще в коляске лежала», — смеется Виктор Павлик. По его словам, они с Лолитой не виделись лет 15−17. Певец припомнил, как в конце 90-х годов прошлого столетия они вместе с ней играли в боулинг в клубе Днепропетровска (ныне город Днепр).

«Тебе тогда было года три. А мы с ней — как брат и сестра, хорошие друзья», — сказал он



Ранее Екатерина, которая увлеклась плаванием в группе для беременных, испытала на себя эффект дельфинотерапии. Она назвала прохождение терапии в бассейне с дельфинами «самыми трогательными» минутами в ее жизни.

Фото со странички Екатерины Павлик в соцсетях.

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