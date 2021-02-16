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Шоу-бизнес

«Самые трогательные минуты в жизни»: беременная жена Павлика пообщалась с дельфинами

21:18 16 февраля 2021
Катерина Репяхова

Молодая супруга певца Виктора Павлика Катерина, которая увлеклась плаванием в группе для беременных, испытала на себя эффект дельфинотерапии.

Она обнаружила, что эти морские животные испытывают к женщинам в положении «особое, трепетное отношение», а эхолокация дельфина помогает безошибочно распознать беременность у женщины, даже когда та находятся на самых ранних сроках.

Катерина подчеркнула, что проходила терапию под наблюдением медицинского психолога и дельфинотерапевта.

«Это были самые трогательные 30 минут в моей жизни», — похвалилась будущая мама в Instagram.

Напомним, Павлик и его супруга уже придумали имя для ребенка — причем как для мальчика, так и для девочки.

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