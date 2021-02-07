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Шоу-бизнес

Универсальное имя: Виктор Павлик и его супруга рассказали, как назовут малыша

22:36 7 февраля 2021
Виктор и Катерина Павлик

55-летний украинский певец Виктор Павлик вскоре в четвертый раз станет отцом.

Вместе со свой избранницей, 26-летней Екатериной Репяховой, артист рассказал ведущей «Світського життя» Кате Осадчей, как назовут будущего ребенка.

«Будет Миша! Без разницы Миша мальчик, или Миша девочка. Если девочка, то Михайлина или Мишель», — поделился Виктор Павлик.

Певец также признался, что еще не решил, будет ли присутствовать при рождении сына, отметив, что опасается того, что может потерять сознание.

Напомним, Виктор Павлик тяжело пережил смерть сына Павла, со дня ухода которого прошло уже полгода.

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