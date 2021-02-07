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В память о покойном сыне: Виктор Павлик выпустил трогательную песню "Мій Янгол"

17:33 7 февраля 2021
Виктор Павлик с сыном

Украинский певец Виктор Павлик написал новую песню в память о 21-летнем сыне, которого он потерял полгода назад — Павел скончался от онкологического заболевания.

Музыку Павлик написал сам, а словами стало оригинальное стихотворение поэтессы Светланы Бояркевич.

«Мой Ангел. Памяти Павла Павлика. Сегодня полгода», — подписал выложенный в сеть трогательный клип музыкант.

Ранее в интервью «Зірковому шляху» на телеканале «Украина» Павлик признался, что самым сложным для него было пережить первый месяц после смерти сына. Справиться с трагедией ему помогла лишь вера в Бога и поддержка молодой жены.

«Думаю, что эта рана никогда не заживет, она немножко притупляется, но первое время, первый месяц я просто плакал каждый день, не находил себе места. Среди ночи я плакал, утром просыпался, засыпал плакал, просыпался плакал. И сейчас я, когда мы в Киеве, каждое воскресенье езжу к Павлу на могилу, я с ним общаюсь, мы молимся вместе», — сказал певец, у которого в новой семье скоро должен родиться сын.

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