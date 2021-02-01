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Шоу-бизнес

«Эта рана никогда не заживет»: Виктор Павлик рассказал, как переживает смерть сына

11:25 1 февраля 2021
Виктор Павлик

Певец Виктор Павлик, молодая жена которого скоро подарит ему наследника, рассказал, как тяжело переживает смерть сына Павла, скончавшегося в августе 2020 года от рака. Артист просит в интервью не поднимать эту тему, поскольку ему сложно говорить об утрате.

Но в интервью «Зірковому шляху» на телеканале «Украина» Павлик сам заговорил о Павле. Павлик признался, что первый месяц после смерти сына был самым сложным.
По словам Виктора, справиться с трагедией ему помогла вера в Бога и поддержка молодой жены Екатерины.

«Только Бог. И Катина поддержка», — сказал Павлик. Он добавил, что самым сложным был первый месяц после смерти сына.

«Думаю, что эта рана никогда не заживет, она немножко притупляется, но первое время, первый месяц я просто плакал каждый день, не находил себе места. Среди ночи я плакал, утром просыпался, засыпал плакал, просыпался плакал. И сейчас я, когда мы в Киеве, каждое воскресенье езжу к Павлу на могилу, я с ним общаюсь, мы молимся вместе. Я очень его чувствую, очень. И я знаю, что он видит, он на небе, он мой ангел. Он очень светлый был ребенок и он с Богом в раю, я в это свято верю. Это меня держит», — поделился Павлик.

Ранее Виктор Павлик рассказал, что в молодости у него были проблемы с алкоголем. Сейчас артист следит за своим здоровьем, ведет активный образ жизни.

Вместе с беременной женой они ходят в бассейн.

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