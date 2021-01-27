«Попадал в больницу»: Виктор Павлик признался в проблемах с алкоголем

55-летний певец Виктор Павлик, молодая жена которого скоро родит ему ребенка, поделился откровениями о прошлом, потере сына, личных переживаниях и новой жизни. Он стал гостем проекта коллеги Натальи Валевской.

В беседе народный артист Украины рассказал, что ранее вел не совсем «правильный» образ жизни, увлекался алкоголем. С пагубной привычкой ему пришлось бороться с помощью специалистов.

«Я позволял себе выпить любой алкоголь. Сначала это было весело, организм все воспринимал, все было хорошо. Однако впоследствии настал момент, когда мой организм начал отказываться от алкоголя. После того, как я выпивал, было очень трудно отходить. Тогда случалось разное, в больницу тоже попадал. Я этого не скрываю. Тогда понял, что свое озеро я уже выпил», — откровенничал Виктор Павлик.

Медики предупредили Павлика, что, если продолжит в таком духе, то долго не протянет. Проблемы со здоровьем заставили его пересмотреть отношение к образу жизни и здоровью.

Виктор говорит, что всерьез занялся собой, не злоупотребляет крепкими напитками и придерживается здорового сбалансированного питания. По четвергам, по многолетней традиции он с друзьями ходит в баню, закаляется.

В этом его поддерживает молодая жена Екатерина Репьяхова, которая скоро подарит артисту ребенка.

«Мы очень волнуемся и очень ждем. Это желанный ребенок», — сказал Виктор.

Ранее Репьяхова рассказывала, что они готовились к появлению наследника, прошли обследование и следуют рекомендациям медиков.

Также Екатерина рассекретила срок беременности и рассказала о своих ощущениях.

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