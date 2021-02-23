27.80 / 27.99 33.59 / 33.96
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Будто забыли юбку»: Лилия Ребрик покрасовалась ногами

12:56 23 февраля 2021
Лилия Ребрик

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала стройные ножки, выложив в сеть фотографию в черно-белом коротком пальто.

«Если среда — это маленькая пятница, то вторник — это маленький четверг, приближающий нас к выходным», — пишет она в Instagram и желает всем «энергичного вторника».

Свой пост она проиллюстрировала фото, на котором также фигурирует и ее маленькая дочь. В том же самом пальто…

Одна из подписчиц написала, что Лилия Ребрик, видимо, забыла надеть юбку…

Ранее Лилия Ребрик призналась, почему «не спешила» с замужеством: «Маме я нашла силы все объяснить. Я знала, придет время, и я стану мамой и женой. Я хотела встретить своего человека: когда ты берешь его руку в свою руку, и тебе не хочется отпускать». С будущим мужем Андреем Диким она познакомилась в гримерке шоу «Танцев со звездами», а до этого она пересекалась с парнем, когда вела у Андрея турнир по бальным танцам. Сейчас пара воспитывает двоих дочерей.

Фото Лилии Ребрик из соцсетей.

146

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Место преступления

Известный ювелир — убийца? Неожиданный поворот в деле о расстреле у супермаркета в Харькове

Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Меган Маркл и принц Гарри

В платье за четыре тысячи долларов: Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о беременности

Алина Гросу и Роман Полянский

Алина Гросу и Роман Полянский обменялись кольцами

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер