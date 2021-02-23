«Будто забыли юбку»: Лилия Ребрик покрасовалась ногами

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала стройные ножки, выложив в сеть фотографию в черно-белом коротком пальто.

«Если среда — это маленькая пятница, то вторник — это маленький четверг, приближающий нас к выходным», — пишет она в Instagram и желает всем «энергичного вторника».

Свой пост она проиллюстрировала фото, на котором также фигурирует и ее маленькая дочь. В том же самом пальто…

Одна из подписчиц написала, что Лилия Ребрик, видимо, забыла надеть юбку…

Ранее Лилия Ребрик призналась, почему «не спешила» с замужеством: «Маме я нашла силы все объяснить. Я знала, придет время, и я стану мамой и женой. Я хотела встретить своего человека: когда ты берешь его руку в свою руку, и тебе не хочется отпускать». С будущим мужем Андреем Диким она познакомилась в гримерке шоу «Танцев со звездами», а до этого она пересекалась с парнем, когда вела у Андрея турнир по бальным танцам. Сейчас пара воспитывает двоих дочерей.

Фото Лилии Ребрик из соцсетей.

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