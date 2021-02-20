Не было ни грамма флирта или кокетства: Лилия Ребрик рассказала, чем будущий муж смог «зацепить» ее

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик объяснила, почему «не спешила» с замужеством, вопреки каверзным вопросам соседок собственной мамы. В интервью Караван историй она вспомнила, как те советовали ей «родить для себя».

«Но рожать для себя я не хотела, и никогда даже не слушала разговоров об этом. Маме я нашла силы все объяснить. Я знала, придет время, и я стану мамой и женой. Я хотела встретить своего человека: когда ты берешь его руку в свою руку, и тебе не хочется отпускать», — рассказала знаменитость о своей мечте, добавив, что ей всегда было не важно, кем ее избранник будет и откуда, чем будет заниматься, и сколько будет зарабатывать.

С будущим мужем Андреем Диким Лилия по-настоящему познакомилась в гримерке шоу «Танцев со звездами», а до этого она пересекалась с парнем, когда вела у Андрея турнир по бальным танцам.

«Первым нашем танцем было танго — символично, правда? Андрей обнимал меня, я прикасалась к нему, но мне тогда казалось, что в этих прикосновениях нет никакого влечения, что это работа, и ничего больше. А зрители нас уже поженили — с самого первого танца. „Вы такая красивая пара!“, — только и слышала я и на улице, и от друзей. Улыбалась, отшучивалась, отмахивалась — мне было вовсе не до этого», — вспомнила первые моменты общения девушка.

Лиля и Андрей были друзьями с самого начала. Более того: девушка долго доказывала Андрею, что умеет дружить с мужчинами, приводила примеры, вон, сколько у нее знакомых мужчин! На что мудрый Андрей сказал: «Это ты с ними дружишь, а они с тобой — нет». И добавил: «Я вот с тобой дружить не буду». И это Лилю зацепило: «почему это не будет, что с ней не так?»

В то же время фраза «Давай поженимся!» была воспринята ею буднично и просто. Это случилось во время прогулки пары в парке «Феофания».

«Так, слушай меня. Зимой поженимся, а на Рождество поедем к твоим родителям в Черновцы — у вас же принять гулять свадьбы, так отгуляем там по-настоящему, а после поедем в свадебное путешествие. А потом, потом у нас родится ребенок», — сказал любимой Андрей, который в этот момент был спокоен и уверен.

Напомним, пара воспитывает двух дочерей — Полину и Диану, которым их родители прививают любовь к народным традициям.

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