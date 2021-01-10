"Колядуем, как умеем": Лилия Ребрик умилила видео колядки с маленькими дочерьми и мужем

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала в Instagram трогательное видео с рождественскими колядками.

Рождество — семейный праздник, поэтому Лилия вместе с мужем Андреем Диким и дочерьми — Полиной и Дианой отправилась в гости к родителям.

У бабушки с дедушкой маленькая Полина вместе со старшей сестрой, мамой и папой исполнила колядку «Добрый вечер тебе, пане господарю».

«Колядуем как умеем. Искренние пожелания! А вы колядовали?» — подписала видео телеведущая.

Как известно, Коляда — одна из лучших рождественских традиций украинского народа. Колядующих везде встречали радушно, это было залогом того, что будущий год станет удачлив. В колядках много посвящений, предназначенных отдельно для хозяина, для хозяйки, для детей.

Поклонников Лилии растрогало такое милое исполнение колядки.

Напомним, Лилия Ребрик после новогодних праздников с обильным застольем активно занимается спортом и рекомендует фолловерам следовать ее примеру.

А другая популярная украинская звезда Ирина Федишин показала трогательную встречу колядников в гостях у своей бабушки.

Фото Instagram/liliia.rebrik

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