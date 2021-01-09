"Україна колядує": Ирина Федишин тепло поздравила бабушку с Рождеством

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая трогательно поздравила любимого мужа с днем рождения, встретила Рождество в кругу своей семьи. В Instagram она показала трогательную встречу колядников в гостях у бабушки.

«В гостях у бабусі! Прийшли колядники!!!», — прокомментировала она видео.

Ранее в Instagram-Stories певица опубликовала видео, на котором видно, как она сама колядует с Дзиздьо в вышитых рубашках.

Праздник во Львове

Знаменитости совместно исполнили песню Федишин «Україна колядує».

Напомним, в ноябре коронавирус заставил Ирину Федишин продать квартиру в Болгарии.

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