"Україна колядує": Ирина Федишин тепло поздравила бабушку с Рождеством
Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая трогательно поздравила любимого мужа с днем рождения, встретила Рождество в кругу своей семьи. В Instagram она показала трогательную встречу колядников в гостях у бабушки.
«В гостях у бабусі! Прийшли колядники!!!», — прокомментировала она видео.
Ранее в Instagram-Stories певица опубликовала видео, на котором видно, как она сама колядует с Дзиздьо в вышитых рубашках.
Знаменитости совместно исполнили песню Федишин «Україна колядує».
Напомним, в ноябре коронавирус заставил Ирину Федишин продать квартиру в Болгарии.20
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