«Хорошо, что только глаза голубые»: Слава Каминская пофлиртовала с Дикусаром

Певица Слава Каминская, которая еще в ноябре намекала на роман с хореографом Дмитрием Дикусаром, вновь заинтриговала репетицией с ним.

В «сториз» она выложила горячее видео с наставником.

«Боже, какие глаза у тебя голубые, как у меня», — говорит певица, тесно прижимаясь к хореографу.

«Хорошо, что только глаза», — добавляет она затем.

На втором видео хореограф отомстил ей за намек, резко растянув ногу.

Напомним, в начале февраля Каминская заинтриговала постом с Мальдив, где, по ее словам, получила предложение руки и сердца.



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