«Хорошо, что только глаза голубые»: Слава Каминская пофлиртовала с Дикусаром
Певица Слава Каминская, которая еще в ноябре намекала на роман с хореографом Дмитрием Дикусаром, вновь заинтриговала репетицией с ним.
В «сториз» она выложила горячее видео с наставником.
«Боже, какие глаза у тебя голубые, как у меня», — говорит певица, тесно прижимаясь к хореографу.
«Хорошо, что только глаза», — добавляет она затем.
На втором видео хореограф отомстил ей за намек, резко растянув ногу.
Напомним, в начале февраля Каминская заинтриговала постом с Мальдив, где, по ее словам, получила предложение руки и сердца.
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