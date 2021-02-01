"Я сказала ему "да": Слава Каминская заинтриговала постом с Мальдив

Певица Слава Каминская, отдыхающая на Мальдивах вместе с новым возлюбленным, получила предложение руки и сердца. На это она намекнула в своем Instagram, опубликовав фото в полупрозрачном белом платье, похожем на свадебное.

«Я сказала ему да», — прокомментировала красавица фото, пообещав вскоре раскрыть интригу.

Судя по валу комментариев на ее странице, фолловеры невероятно обрадовались за певицу.

«Ждём всех подробностей!!», «Поздравляю!!! Совет и любовь», «Просто девушка огонь», «Богиня», — написали они.

Напомним, ранее опубликовав свое фото с пляжа, она предложила фолловерам «на глаз» определить, не беременна ли она.



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