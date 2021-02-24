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Шоу-бизнес

Длинные ногти доставили муки и страдания Насте Каменских

9:12 24 февраля 2021
Настя Каменских

Певица Настя Каменских, которой для нового клипа потребовались длинные ногти, с которыми она изрядно намучилась, продержалась с таким маникюром лишь четыре дня.

В Instagram певица восхитилась женщинами, которым удается с длинными ногтями делать «сотню ежедневных вещей», а также быстро печатать, тренироваться и накладывать макияж.

«Без шуток, вы крутые! Я продержалась четыре дня и поняла, что мой идеальный вариант — это короткий маникюр», — пишет Настя Каменских.

Ранее Настя Каменских, ставшая одним из детективов детектив-шоу «Маска», кардинально изменила имидж, удивив фолловеров. Певица выложила в сеть фото в черно-белом костюме, длинных сапогах и с новой прической.

Фото Насти Каменских из социальных сетей.

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