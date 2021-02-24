И это еще многое вырезано: жена Павлика показала его реакцию на известие о поле ребенка

Супруга певца Виктора Павлика Екатерина показала реакцию мужа, узнавшего пол их будущего ребенка.

Екатерина Павлик (Репяхова) выложила несколько видео в сториз в Instagram. На одном из них Виктор Павлик открывает большой ящик, из которого вылетают шарики синего и голубого цвета, показывая, что у супругов будет сын. В сети она рассказала, что на гендер-пати были родные «в полном составе».

Видимо, Екатерину вновь одолевали хейтеры — в комментариях на видео она написала, что некоторым не понравились «реакция», «рукопожатие» и «вазон». По ее словам, процесс открывания коробки с шариками снимался на две камеры, многие кадры были вырезаны.

Недавно Екатерине Павлик прислали ссылку на очередную публикацию, в которой рассказывалось о том, что ее супруг признался в любви певице Лолите Милявской. Сам Виктор Павлик рассказал, что в последний раз они виделись с Лолитой лет 15 назад. А в любви он ей признался, когда Катя «еще в коляске лежала».

Фото со странички Екатерины Павлик в соцсетях.

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