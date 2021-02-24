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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак похвастался отдыхом с возлюбленной

11:45 24 февраля 2021
экс-муж Ани Лорак с девушкой

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу вместе со своей новой девушкой Лилией отдыхает в Карпатах.

В сторис Instagram-аккаунта Налчаджиоглу опубликовал фото из «Буковеля». Такой же снимок разместила на своей странице и Лилия. Пара сфотографирована на фоне горного склона. Светит солнце. Мурат в темных очках. Лилия, улыбаясь, обнимает его.

Подписчики Лилии пожелали паре счастья и любви.

О новой девушке Налчаджиоглу известно немного. Она — визажист, владелица школы макияжа, воспитывает пятилетнюю дочь. Лилия — землячка Ани Лорак.

Сама Лорак с дочерью живет и работает в России. Она публикует свои фото в соцсети, но на них нет намека на новую любовь певицы.

Фото Instagram/__l_i_l_i_a___

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