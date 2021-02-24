Бывший муж Ани Лорак похвастался отдыхом с возлюбленной
Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу вместе со своей новой девушкой Лилией отдыхает в Карпатах.
В сторис Instagram-аккаунта Налчаджиоглу опубликовал фото из «Буковеля». Такой же снимок разместила на своей странице и Лилия. Пара сфотографирована на фоне горного склона. Светит солнце. Мурат в темных очках. Лилия, улыбаясь, обнимает его.
Подписчики Лилии пожелали паре счастья и любви.
О новой девушке Налчаджиоглу известно немного. Она — визажист, владелица школы макияжа, воспитывает пятилетнюю дочь. Лилия — землячка Ани Лорак.
Сама Лорак с дочерью живет и работает в России. Она публикует свои фото в соцсети, но на них нет намека на новую любовь певицы.
Фото Instagram/__l_i_l_i_a___
150
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter