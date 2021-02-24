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Шоу-бизнес

Лишившаяся мужа Ани Лорак показала своего защитника

11:12 24 февраля 2021
Ани Лорак

Певица Ани Лорак, на днях опубликовавшая в соцсети видео с российским исполнителем Сергеем Лазаревым, показала своего песика, назвав его защитником.

Фото размещено в сторис Instagram-аккаунта. Вероятно, так певица отреагировала на праздник, который отмечали в России 23 февраля.

Напомним, недавно Лорак заинтриговала фанатов обещанием выпустить нечто совершенно особенное. Между тем, последний клип певицы «Страдаем и любим» был встречен публикой без восторга.

Фото Instagram/anilorak

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