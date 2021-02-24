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Шоу-бизнес

«Ура, салют!» Орбакайте показала жутковатую картину из окна

13:11 24 февраля 2021
Орбакайте

Певица и актриса Кристина Орбакайте, которая вместе с семьей давно живет в США, вспомнила о российском дне защитника Отечества и поздравила мужчин.

Артистка опубликовала в соцсети видео, в котором на фоне дымящих заводских труб взлетают в небо фейерверки. Ролик снят в вечернее время. Даже салют не делает картинку праздничной.

Тем не менее, певица радостно отреагировала на салют.

Напомним, недавно Орбакайте устроила «вечер фокусов» для дочери Клавдии. Ролик снимала сама девочка.

Как известно, Кристина Орбакайте является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками и концерты на оккупированном полуострове.

Фото Instagram/orbakaite_k

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