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Шоу-бизнес

Катя Осадчая слила в сеть «допремьерное» видео с Олегом Винником

13:26 24 февраля 2021
Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая выложила в сеть видео, снятое на допремьерном показе фильма «Скажене весілля 3», который продюсировал ее супруг Юрий Горбунов.

На видео, которое она выложила в сториз в Instagram, показаны кадры с поющим Олегом Винником. В комментарии Катя Осадчая написала: «Полных залов. Насколько это возможно». Видимо, телеведущая вспомнила о карантине.

Напомним, что Юрий Горбунов сообщил о премьере фильма, перепутав ее дату — вместо 25 февраля он указал 25 декабря. Он пригласил поклонников в кинотеатры и написав об «отправлении в плавание их детища». Позже дата в анонсе была изменена на правильную.

Фото Кати Осадчей из социальных сетей.

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