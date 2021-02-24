Катя Осадчая слила в сеть «допремьерное» видео с Олегом Винником

Телеведущая Катя Осадчая выложила в сеть видео, снятое на допремьерном показе фильма «Скажене весілля 3», который продюсировал ее супруг Юрий Горбунов.

На видео, которое она выложила в сториз в Instagram, показаны кадры с поющим Олегом Винником. В комментарии Катя Осадчая написала: «Полных залов. Насколько это возможно». Видимо, телеведущая вспомнила о карантине.

Напомним, что Юрий Горбунов сообщил о премьере фильма, перепутав ее дату — вместо 25 февраля он указал 25 декабря. Он пригласил поклонников в кинотеатры и написав об «отправлении в плавание их детища». Позже дата в анонсе была изменена на правильную.

Фото Кати Осадчей из социальных сетей.

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter