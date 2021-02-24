Невестка Орбакайте превзошла свекровь видом из окна

Алена Краснова, жена Никиты Преснякова, разместила видео фейерверка, который выглядит более праздничным, чем показанный Кристиной Орбакайте. Ролик опубликован в сториз Instagram.

Краснова засняла фейерверк в честь российского дня защитника Отечества. Этот ролик смотрится гораздо живей, чем видео, показанное ее свекровью, на котором присутствовали дымящиеся трубы, что делало картинку гнетуще мрачноватой.





Напомним, Кристина Орбакайте занесена в базу данных сайта «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины при проникновении в оккупированный РФ. Она также участвовала в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что недавно Орбакайте устроила для дочери «вечер фокусов», но фолловеры основное внимание обратили на «занятого» супруга и на домработницу, которая что-то моет в раковине.

Фото из Instagram Алены Красновой



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