27.84 / 28.02 33.64 / 34.01
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Невестка Орбакайте превзошла свекровь видом из окна

4:33 25 февраля 2021
Алена Краснова

Алена Краснова, жена Никиты Преснякова, разместила видео фейерверка, который выглядит более праздничным, чем показанный Кристиной Орбакайте. Ролик опубликован в сториз Instagram.

Краснова засняла фейерверк в честь российского дня защитника Отечества. Этот ролик смотрится гораздо живей, чем видео, показанное ее свекровью, на котором присутствовали дымящиеся трубы, что делало картинку гнетуще мрачноватой.


Напомним, Кристина Орбакайте занесена в базу данных сайта «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины при проникновении в оккупированный РФ. Она также участвовала в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что недавно Орбакайте устроила для дочери «вечер фокусов», но фолловеры основное внимание обратили на «занятого» супруга и на домработницу, которая что-то моет в раковине.

Фото из Instagram Алены Красновой

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

луиза розова

«Дочь Путина» Луиза Розова: «После выхода расследования три дня лежала в кровати с закрытыми шторами»

Екатерина Павлик

Беременная жена Павлика похвасталась новым авто

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер