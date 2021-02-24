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Шоу-бизнес

Джиган с женой разгромили мебель и автомобиль

14:40 24 февраля 2021
Джиган

Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, сделала супругу подарок на 23 февраля — аттракцион, где можно громить мебель и автомобиль. Видео тотального «разгрома» Самойлова опубликовала в сториз Instagram.

Подарок был сделан на российский день защитника Отечества. При этом Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и его жена вместе крушили дорогие предметы.

«Какое это удовольствие оказалось — всё разхреначить. Мебель идеально разлетается. Ну и отдельное удовольствие — разбить тачку, конечно. Теперь я знаю, что делать, если мы поссоримся», — такими надписями сопровождаются опубликованные ролики.

Напомним, ранее Оксана Самойлова, мать четырех детей, отомстила Джигану за вскрывшиеся интрижки — она на всех домашних вещах разместила свои фото. Но при этом передумала разводиться с рэпером.

Фото из Википедии

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