Андрея Беднякова разозлил перегородивший дорогу трамваю водитель авто
Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков стал свидетелем ситуации, когда один из столичных водителей, выехавший на трамвайную колею, застопорил работу общественного транспорта.
Он заснял этот инцидент на видео и выложил его в сториз в Instagram, а также предложил властям подумать над оборудованием киевских трамваев «мудакоколами».
«И трамваи будут раскалывать ребятишек, которые решили поездить по его дороге. М? Как вам?» — озвучил свое рацпредложение Бедняков.
Ранее Бедняков высмеял ажиотаж вокруг набирающей популярность соцсети Clubhouse, в основе которой лежит голосовое общение.
Фото Андрея Беднякова из социальных сетей.360
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