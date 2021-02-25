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Шоу-бизнес

Андрея Беднякова разозлил перегородивший дорогу трамваю водитель авто

12:51 25 февраля 2021
Андрей Бедняков

Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков стал свидетелем ситуации, когда один из столичных водителей, выехавший на трамвайную колею, застопорил работу общественного транспорта.

Он заснял этот инцидент на видео и выложил его в сториз в Instagram, а также предложил властям подумать над оборудованием киевских трамваев «мудакоколами».

«И трамваи будут раскалывать ребятишек, которые решили поездить по его дороге. М? Как вам?» — озвучил свое рацпредложение Бедняков.

Ранее Бедняков высмеял ажиотаж вокруг набирающей популярность соцсети Clubhouse, в основе которой лежит голосовое общение.

Фото Андрея Беднякова из социальных сетей.

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