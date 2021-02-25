Любовь Успенская помирилась с дочерью и с размахом отпраздновала 67-летие: СМИ рассказали подробности

В среду, 24 февраля, в Москве певица Любовь Успенская, дочь которой недавно сбежала из психбольницы в США, с размахом отметила день рождения. Об этом сообщил «СтарХит».

Певица заявила что для нее главным презентом стало возвращение дочери из США, но на празднование в ресторан наследница все же решила не приходить.

«Я очень счастлива, что она в России, моя мечта сбылась. Но сейчас ей не нужно лишнее внимание и громкие мероприятия», — сказала именинница по поводу отсутствия дочери на вечеринке.

Любовь Успенскую пришли поздравить Глюк'oZa, мать голливудской звезды Милы Йовович Галина Логинова, актриса Яна Кошкина, Нелли Кобзон и другие известные люди.

Как сообщалось ранее, дочь Любови Успенской заявила, что мать ее преследует.

Заглавное фото: «СтарХит»



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