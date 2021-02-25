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Шоу-бизнес

Среди охотниц на «Холостяка» Заливако оказалась бывшая жена Богдана

20:08 25 февраля 2021
Анна Богдан

В 11-м сезоне романтического реалити-шоу Холостяк одной из участниц будет Анна Богдан, бывшая жена экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Об том сообщает ICTV.

Анна Богдан поборется за сердце «Холостяка» Михаила Заливако — успешного бизнесмена из Харькова, учредителя логистической компании. При этом она была замужем за топ-чиновником Андреем Богданом. По словам девушки, он сделал ей предложение через три месяца после знакомства, и она ответила согласием. При этом брак продержался недолго.

Премьера шоу «Холостяк» состоится 5 марта.

Напоминаем, главный герой 11-го сезона Михаил Заливако заявил, что у него в жизни не хватает самого главного, и он намерен получить это на реалити-шоу.

Фото: скриншот видео анонса шоу

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