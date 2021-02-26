В Москве избили музыканта «Машины времени»

В Москве напали на музыканта рок-групп «Машина времени» и «Квартал» трубача Александра Дитковского.

Как передает «Фонтанка», музыкант получил серьезные травмы, ему потребуется операция. «У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. Меня сейчас оставляют здесь (в больнице. — Авт.), а в понедельник или во вторник все будет», — рассказал Дитковский «Пятому каналу».

Отмечается, что на музыканта напали на парковке. Пятеро хулиганов окружили Александра Дитковского, он попытался дать им отпор. «Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился», — отметил он.

Тем временем «Лайф» уточняет, что инцидент произошел на парковке возле одного из московских кафе. Нападавшие — молодые люди 20−25 лет в масках. Они начали просить деньги, когда музыкант сидел в машине. Он им отказал и отъехал в другое место, однако хулиганы не отстали и пошли за ним.

Александр Дитковский вышел из авто, началась перепалка, в ходе которой один из молодчиков ударил музыканта по лицу, после чего тот упал. Нападавшие избили его ногами и сбежали.

Напомним, что недавно в России произошло ЧП с участием актера Сергея Чиркова — будучи «навеселе», он напал с ножом на жену, однако ранил сам себя.

Фото Александра Дитковского из социальных сетей.

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