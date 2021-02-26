При живом муже: Данилко не сдержал рук перед нагнувшейся Поляковой

Андрея Данилко, который стал детективом в шоу «Маска», впечатлила «пятая точка» его коллеги Оли Поляковой. Да так, что он не смог сдержать рук.

«Как сдерживать себя, когда рядом находятся такие красавицы? Мужской половине наших детективов очень повезло», — таким комментарием в Instagram организаторов шоу сопровождается видео с Данилко и Поляковой.

На видео замужняя искусительница Полякова (певица замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым, у них двое детей) в облегающем красном платье поворачивается к Данилко и наклоняется. Чем, естественно, тут же он и воспользовался, «распустив руки».

Напомним, что недавно в сеть выложили видео, на котором показано, как Оля Полякова бросилась на защиту Андрея Данилко. Она швырнула капустой в вооруженного саблей мужчину, который стоял возле столика жюри, «напугав» звездного детектива.

Фото Оли Поляковой из социальных сетей.

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